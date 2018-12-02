ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليونيسيف: الإعلام له دور عميق في حماية الأطفال والأسر (صور)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:13 ص
اليونيسيف: الإعلام له دور عميق في حماية الأطفال والأسر (صور)
طباعة
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
 
قال برونو ماييس ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، إن دور الإعلام في تمكين الشباب ضروري ومهم وكل العالم يتفق عليه، مؤكدًا أنه من الضروري تمكين الإعلام من قضايا الأطفال، وهذا يحدث بالتركيز على الأطفال المهمشين والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنظمة اليونيسيف حول قضايا الطفل اليوم، أننا نحلم بخلق بيئة تحمي هؤلاء الأطفال ليتمتعوا بكافة ما لديهم من حقوق في الحياة، لافتًا إلى أن هناك دور مهم يلعبه الإعلام في تحديد الأولوليات الإعلامية في مراحل الطفولة المبكرة، والأمور المتعلقة بالصحة وحمايتهم من الاستغلال، وسوء المعاملة، وكل ما يتعلق بالتعليم، وحمايتهم من كافة التعقيدات التي تؤثر عليهم سلبًا.

وتابع: "بانت الأدلة في كافة أرجاء العالم، أن الإعلام لن دور عميق في حماية الأطفال والأسر، وهناك دراما بثت على مدار 6 أشهر في نيجيريا، كان لها تأثير عظيم على الأطفال".

ولفت ممثل اليونيسيف، إلى أن الهدف من تعاونهم مع المجلس، هو أن يوفر الدعم الفني اللازم للإعلام، حتى يعمل على تحسين البيئة المحيطة بالطفل، موضحًا أن المنظمة ستكون داعمًا ومستشارًا فنيًا فيما يحتاجه الإعلام.

وشدد "ماييس" على أن اليونيسيف يدعم تنفيذ مدونة السلوك فيما يتعلق بالأطفال والأسر، ويدعم إجراء الأبحاث من أجل الأطفال، وإنشاء وحدة خاصة بالأطفال، والعمل على أن يكون المحتوى صديقًا لهم.
اليونيسيف: الإعلام له دور عميق في حماية الأطفال والأسر (صور)
اليونيسيف: الإعلام له دور عميق في حماية الأطفال والأسر (صور)
اليونيسيف: الإعلام له دور عميق في حماية الأطفال والأسر (صور)
اليونيسيف: الإعلام له دور عميق في حماية الأطفال والأسر (صور)
اليونيسيف: الإعلام له دور عميق في حماية الأطفال والأسر (صور)
اليونيسيف: الإعلام له دور عميق في حماية الأطفال والأسر (صور)
اليونيسيف: الإعلام له دور عميق في حماية الأطفال والأسر (صور)
اليونيسيف: الإعلام له دور عميق في حماية الأطفال والأسر (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
x
14:00
فولهام
آرسنال
x
16:05
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
x
16:45
الوحدة
الاتحاد
x
17:15
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
x
13:30
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
x
17:00
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 11:30:01 AM