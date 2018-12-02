اليونيسيف: الإعلام له دور عميق في حماية الأطفال والأسر (صور)

قال برونو ماييس ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، إن دور الإعلام في تمكين الشباب ضروري ومهم وكل العالم يتفق عليه، مؤكدًا أنه من الضروري تمكين الإعلام من قضايا الأطفال، وهذا يحدث بالتركيز على الأطفال المهمشين والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.





وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنظمة اليونيسيف حول قضايا الطفل اليوم، أننا نحلم بخلق بيئة تحمي هؤلاء الأطفال ليتمتعوا بكافة ما لديهم من حقوق في الحياة، لافتًا إلى أن هناك دور مهم يلعبه الإعلام في تحديد الأولوليات الإعلامية في مراحل الطفولة المبكرة، والأمور المتعلقة بالصحة وحمايتهم من الاستغلال، وسوء المعاملة، وكل ما يتعلق بالتعليم، وحمايتهم من كافة التعقيدات التي تؤثر عليهم سلبًا.





وتابع: "بانت الأدلة في كافة أرجاء العالم، أن الإعلام لن دور عميق في حماية الأطفال والأسر، وهناك دراما بثت على مدار 6 أشهر في نيجيريا، كان لها تأثير عظيم على الأطفال".





ولفت ممثل اليونيسيف، إلى أن الهدف من تعاونهم مع المجلس، هو أن يوفر الدعم الفني اللازم للإعلام، حتى يعمل على تحسين البيئة المحيطة بالطفل، موضحًا أن المنظمة ستكون داعمًا ومستشارًا فنيًا فيما يحتاجه الإعلام.





وشدد "ماييس" على أن اليونيسيف يدعم تنفيذ مدونة السلوك فيما يتعلق بالأطفال والأسر، ويدعم إجراء الأبحاث من أجل الأطفال، وإنشاء وحدة خاصة بالأطفال، والعمل على أن يكون المحتوى صديقًا لهم.