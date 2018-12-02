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مجازاة ٥ من فريق ١٠٠مليون صحة في كفرالشيخ

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:11 ص
مجازاة ٥ من فريق ١٠٠مليون صحة في كفرالشيخ
صورة أرشيفية
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قرر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيح، خصم 5 أيام من راتب ٥من الفريق الطبى المكلف بمتابعة مبادرة ١٠٠ مليون صحة بقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك لتقصيرهم فى العمل.

حيث قرر مجازاة طبيبين وممرضتين ومدخل بيانات، لانصرافهم عن العمل فى الفترة المسائية بوحدة طب الأسرة بالحمراء.

وشمل قرار وكيل وزارة الصحة، أنه اثناء مرور فريق الإشراف التابع لوزارة الصحة، على الوحدة طب فى الفترة المسائية للتعرف على مدى إنضباط الفرق المشاركين فى مبادرة الرئيس 100مليون صحة، تبين عدم التزامهم وانصرافهم قبل انتهاء مدة العمل.

وذكر أنه حال تكرار عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وايقافهم عن العمل.


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