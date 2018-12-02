لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:04 صعمرو عادل
لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم
يستعد فريق تشيلسي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد فولهام، ظهر اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.
ويلتقي تشيلسي مع فولهام الأحد المقبل وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج، وستكون المباراة مذاعة عبر قناة "بي إن سبورت 2".
ويحتل تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري المركز الرابع برصيد 28 نقطة فيما يتواجد فولهام في المركز العشرين برصيد 8 نقاط.
ويسعى تشيلسي لخطف الثلاث نقاط من يد فولهام والقفز للمركز الثالث مكان توتنهام صاحب الثلاثين نقطة فيما يرغب فولهام في الخروج من منطقة الخطر.
لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم
تفاصيل مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر والقنوات الناقلة:
القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 2 – بي ان سبورت 2 .
معلقين المباراة: خالد الحدي .
الملعب: ستامفورد بريدج .
المناسبة: الدوري الانجليزي .
لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم
موعد مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر لجميع الدول العربية:
3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
2:00 مساءاً بتوقيت مصر .
2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
3:00 مساءاً بتوقيت العراق .
2:00 مساءاً بتوقيت السودان .
3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
1:00 مساءاً بتوقيت تونس .
1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
1:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
3:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
3:00 مساءاً بتوقيت قطر.
12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا.
3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
12:00 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .
لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم
الفجر تقدم لك عبر شبكة الإنترنت كل ما تُريد أن تعرفه في عالم الساحرة المستديرة من لينكات بث مباشر نقوم بعمل تغطية يوميًا، لرصد مواعيد مباريات كرة القدم العالمية, والقنوات الناقلة مع توفير لينكات عديدة للبث المباشر تُناسب خدمة الإنترنت لديك.
لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم
الآن تابع أهم البطولات العربية والعالمية, حيث أننا نحرص على نقل أخبار وحصريات عالم كرة القدم, بالاشتراك مع موقع الفجر عالمك العربي لذلك ستكون معنا في قلب الحدث ولن تحتاج للذهاب إلى أي محرك بحث للوصول إلى ما تُريد لأننا نوفر لك كل ماتريده بجودة عالية وبدون اعلانات مزعجة في بث مباريات الدوريات والبطولات المختلفة مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم.
مع الفجر تابع كل ما هو جديد في الدوريات الأوروبية الكبيرة مثل: الدوري الاسباني، والدوري الانجليزي، والدوري الايطالي، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني، أربشا نت توفر لك إمكانية مشاهدة بث مباشر لجميع القنوات المشفرة المختصة في نقل المباريات بجودة عالية ومتوسطة، والتي تُناسب سرعة خدمة الإنترنت لديك عبر سيرفرات مختلفة .
لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم
المزيد عن: موعد مباراة تشيلسي وفولهام اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام كورة ستار مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام كورة اون لاين مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم مشاهدة تشيلسي ضد فولهام مشاهدة الدوري الاسباني مباشر ماتش تشيلسي وفولهام مباراة تشيلسي وفولهام مباشر مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر يلا شوت مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر مجانا مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة تشيلسي وفولهام مباراة تشيلسي في الدوري الاسباني