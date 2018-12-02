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أول ضحايا محمد محمود في الأهلي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:03 ص
أول ضحايا محمد محمود في الأهلي
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علي نبوي
 
ارتفعت أسهم رحيل أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعاقد الأهلي مساء أمس مع محمود محمود لاعب وسط وادي دجلة بعد يمتد لأربعة مواسم ونصف لتعزيز صفوف الفريق الأحمر.

ولم يحظى توفيق بفرصة المشاركة أساسيا في تشكيل الفريق الأحمر هذا الموسم، حيث شارك في مباريات قليلة.

وباتت فرص تواجد توفيق في الأهلي خلال الفترة المقبلة صعبة للغاية في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه، وصعوبة الاعتماد عليه.

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