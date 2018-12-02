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هام.. قلوب المصريين في خطر لهذا السبب

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:05 ص
هام.. قلوب المصريين في خطر لهذا السبب
الدكتور جمال شعبان
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، إن أحد التقارير الطبية تشير إلى زيادة عدد مرضى السكر حول العالم إلى 500 مليون شخص، موضحًا أن السكر والضغط هما بوابة أمراض القلب خاصة إذا انضم إليهم السمنة.

وثمن "شعبان"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "تن"، اليوم الأحد، مبادرة حملة 100 مليون صحة والتي تساهم في الكشف المبكر على مرض السكر، منوهًا بأن الأنماط الغذائية الخاطئة وتناول الوجبات السريعة، والخمول، وعدم ممارسة الرياضة أحد أسباب الإصابة بمرض السكر.

ولفت إلى أن قلوب المصريين في خطر بسبب العادات الخاطئة، معقبا: "الوقاية تغني عن العلاج".
المزيد عن: معهد القلب عميد معهد القلب السمنة السكر الدكتور جمال شعبان
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