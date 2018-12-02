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إسرائيل تفرج عن محافظ القدس و9 من كوادر فتح

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:02 ص
إسرائيل تفرج عن محافظ القدس و9 من كوادر فتح
محافظ القدس
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وكالات
 

أفرجت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، اليوم الأحد، عن محافظ القدس عدنان غيث، و9 من كوادر حركة "فتح" الذين اعتقلوا قبل عدة أيام.

                             

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى، محمد محمود، إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن المحافظ غيث، الذي اعتقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان في القدس.

 

كما قررت المحكمة الإفراج عن 9 من نشطاء وكوادر حركة فتح، بشرط عدم دخول الضفة الغربية مدة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية.

 

وشمل القرار "علاء أبو الهوى، وعامر عواد، وفادي محمود، وحسام أبو اسنينة، وخليل بشير، ومحمد القاق، وأحمد مصطفى، وإياد هدرة، وحاتم المهلوس".

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