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وكيل أوقاف السويس في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالإدارات الفرعية (صور)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:03 ص
وكيل أوقاف السويس في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالإدارات الفرعية (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
أجرى الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، جولة مرورية مفاجئة لمتابعة سير العمل الدعوى والإداري بإدارة أوقاف الجناين.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على جميع الموظفين الادارين بضرورة الانضباط والالتزام بمقومات ومبادئ التفوق في العمل سواءآ كان الالتزام بمواعيد العمل وانجاز العمل علي اكمل وجه واتباع تعليمات الوزارة أول بأول.

ووجه الشيخ العجمي، تعليمات لمدير إدارة أوقاف الجنائن الشيخ فداء محمد السيد، بضرورة متابعة خط سير العمل بالمساجد ومدي انتظام العماله بها والحرص الشديد على نظافة ومظهر جميع المساجد، وكذلك متابعة تعليق اللوحات علي المساجد والوقوف على أي مشكلات أو عقبات تواجههم والعمل علي تذليلها، وكذلك الوقوف على تعليمات الوزارة أول بأول.
وكيل أوقاف السويس في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالإدارات الفرعية (صور)
وكيل أوقاف السويس في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالإدارات الفرعية (صور)
وكيل أوقاف السويس في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالإدارات الفرعية (صور)
وكيل أوقاف السويس في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالإدارات الفرعية (صور)
وكيل أوقاف السويس في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالإدارات الفرعية (صور)
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