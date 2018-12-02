النصر يسعى لمصالحة جماهيره أمام الوحدة.. والاتحاد يستضيف الحزم

تستكمل اليوم لقاءات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهتين؛ حيث يلاقي الحزم فريق الاتحاد، ويحل الوحدة ضيفاً على النصر.





يسعى فريق الحزم لاستغلال الحالة والمستوى الهذيل الذي يقدمه نظيرح الاتحاد، منذ انطلاق الموسم الحالي، وتحقيق الثلاث نقاط. ولم يعرف الحزم طريق الفوز منذ 18 أكتوبر الماضي وتحديداً في الجولة السادسة؛ إذ خسر في لقاءين وتعادل في مثلهما. يحتل الحزم المركز الثاني عشر في سلم ترتيب المسابقة، برصيد 10 نقاط. على الجانب الآخر، بات الاتحاد في وضع لايُحسد عليه، بعد الهزيمة أمام غريمه الأهلي في ديربي جدة (3-1)؛ ما دفع نواف المقيرن للتقدم باستقالته من منصبه كرئيس للنادي وتولى لؤي الناظر خلفاً له.





لم يقدم لاعبو الاتحاد حتى الآن تحت قيادة مدربهم الجديد سلافين بيليتش، مايهدئ غضب الجماهير، وخوفهم من شبح الهبوط الذي يقترب من الفريق بشكل كبير، لاسيما وأن 75% من الفرق التي هبطت في وقت سابق كانت تمر بنفس ظروف الاتحاد. ولم يحصد الاتحاد سوى نقطتين فقط من تعادلين خلال الـ10 جولات الأولى بالبطولة لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين.









على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، يواجه فريق الوحدة نظيره النصر، وعينه على ثلاث نقاط هامة في مشواره بالبطولة، تعزز تواجده في المربع الذهبي، وتجعله في منافسة دائمة مع الأهلي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأخير صاحب المركز الثالث. يرغب الوحدة في مواصلة الانتصارات التي استعادها مؤخراً بالفوز أمام الباطن (1-0) في الجولة الماضية.





أما النصر، فلن يفرط في الفوز من أجل منافسته الشرسة مع الهلال على صدارة المسابقة واللقب، حيث يطمح إلى استغلال تعثر الهلال في الجولة الماضية بالتعادل مع الفيصلي وتحقيق انتصارات بلاتوقف. يمتلك النصر في جعبته 25 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الهلال صاحب الصدارة. ويستهدف لاعبو النصر أيضاً مصالحة جماهيرهم بعد خروجهم من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بالخسارة أمام مولودية الجزائر ذهاباً وإياباً (3-1). ويفتقد الفريق اللاعب لمحترفه البرازيلي بيتروس بسبب تلقيه بطاقة حمراء في لقاء الفريق بالجولة الماضية، وربما يغيب، محترفه المغربي نور الدين إمرابط، الذي لم يتعاف تماما من إصابته.



