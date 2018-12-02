عاجل.. تحذير من "الأرصاد"

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وجود استقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، حيث نشهد طقس بارد صباحا شديد البرودة ليلا.



وحذر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأحد، من أنه خلال الأيام المقبلة، ستكون درجات الحرارة منخفضة عن المعدل الطبيعي في أغلب أنحاء الجمهورية.



وتابع أن هناك توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، محذرا المواطنين وقائدي السيارات من الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات خلال الفترة الصباحية.