الطالع الفلكى الأحد 2/12/2018..شَجَاعَة فِينُوس!





**القمرفى الرّبع الرّابع ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبَانَا من 24 نوفمبر - 6 ديسمبر.





*اليوم 23 هَاتُور قبطى، 2 كانُون أوّل رُومى ، 24 رَبيعٍ الأوّل ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (دى تسعيرة سياحيّة يافندم)-عاوزة أعرفها أولّى بكام؟(نُورا من فيلم أربعة فى مهمّة رسميّة-1987)





*القمر فى الميزان"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الميزان يعنى

الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك،بائع ومُشترى ، عريس وعروس،كفتان مُتقابلتان لكن غيرمُتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة دون شطط من كفّة على حساب الأخرى، وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطورلتشعر بطعم الحياة واستعادة روح الشباب والصحّة والحيويّة من جديد ، التسوّق والإستفادة من عروض الخصومات والتفاوض على الأسعار بشجاعة فى السلع التى تحتمل أكثر من سعر و توفير كل قرش يُمكن توفيره ، بالإضافة لإعادة تدوير الأغراض البالية بدلاً عن الإسراف وشراء الجديد ، ولأن برج الميزان علوّ زُحل فتسوية النزاعات القانونيّة مُرجّح وبصورة تُرضى الطرفين دون شطط من طرف على حساب الآخَر، كما أنّ إقامة حفلات الزفاف والولائم بما يُسعد المدعوّين مُنَاسِبَة ، بمشيئة الله تَعَالى.





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: أقل زلّة خطأ قد تكلفك الكثير، تأكد من مراجعة كل خطوة عدّة مرات قبل القيام بها،لاتعتمد على جهود الآخرين ولا على الحظ،ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الثور: قم بتجنيب جزء من مكاسبك للغد ،فالغد قد لايكون مُجزياً مثل اليوم أو مثل أمس، القرش الأبيض مُفيد فى اليوم الأسمر.





برج الجوزاء: فرصة كبيرة لتسوية ديونك وسداد فواتيرك المتأخرة بمشيئة الله تَعَالى، وظّف مكاسبك لإنهاء متاعبك الماليّة بدلاً من تضييعِهَا على ما لايُفيد.





برج السّرطان: عملك يحتاج لمجهود كبير ولن يُنجز من تلقاء نفسه، شمّر عن ذراعيْك واستعدّ لبذل بعض العرق اللذيذ للحصول على لقمة العيْش الكريمة.





برج الأسد: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين ووقتها لهم كل الحق فى تصرفهم هذا.





برج العذراء: لاتسمح لأحدهم أن يُغريك بالإسراع فى العمل على حساب فحص التفاصيل، عند وقوع الخطأ سيقوم بتوريطك ويستمتع بمشاهدتك من بعيد.

برج الميزان: أنت واقع بين المطرقة والسندنان أو بين نارين، رغبة فى الإنطلاق والتحرّر وأخرى فى التقيّد بالأصول والتقاليد ، خير الأمور الوَسَط.





برج العقرب: مساعدة تقدّمها لأحد زملاء العمل أو ذَوى رَحِمِكْ مالياً فى السرّ عملٌ خَيّر فأبق عليه طىّ الكتمان.





برج القوس: إن لم تتمكن من توفير حل للمشكلة فحاول قدر الإمكان تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج الجدى: تعرفك على شخصية جديدة عن طريق أحد الأقرباء أو الأصهار قد يُثبت فائدته لك فى القريب فلا تستخف بالآخرين مهما صغر مركزهم الإجتماعى.





برج الدّلو: لايوجد لديك الكثير لتفعله من إبتكارات جديدة، تمسّك بأداء أعمالك الروتينيّة بعيداً عن الإقتراحات، وفّر إبداعاتك لمن يُقدّرها ويحترمها.





برج الحُوت: كلمة جميلة قد تكون سبباً فى جلب زوجة جميلة، وفكرة مبتكرة قد تجلب لك ثروة، إن كانت زميلة تعجبك فعليك بالخط المستقيم ،فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.



