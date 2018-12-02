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بسبب قلة المبيعات.. آبل تقدم مكافآت مالية لمن يرغب بترقية هاتفه

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:48 ص
بسبب قلة المبيعات.. آبل تقدم مكافآت مالية لمن يرغب بترقية هاتفه
آبل
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ما زالت التقارير الإخبارية التي تشير الى حجم الأزمة التي تواجه شركة أبل الأميركية تتزايد يوماً بعد يوم وذلك بسبب ضعف المبيعات التي تعاني منها الشركة في هواتفها الجديدة الأمر الذي دفعها إلى عرض حوافز نقدية جديدة لشرائها.

وأفاد تقرير لصحيفة "فوربس" الأميركية أن ضغوطاً كبيرة تعاني منها آبل من داخل وخارج أميركا، وذلك بسبب المشاكل التقنية التي ظهرت على هواتف "آيفون" الجديدة، بالإضافة الى ارتفاع سعر هواتف آيفون، وبالأخص بعد فشل آبل في الحرب التجارية الضارية مع مصنعي الهواتف الذكية في الصين، والذين يقدمون هواتف ذات جودة متميزة، وبسعر تنافسي.

وعرضت آبل حوافز نقدية تصل إلى 100 دولار أميركي في حالة قرر أي صاحب آيفون ترقية هاتفه إلى النسخة الأحدث، كما عرضت الشركة أيضًا قسائم تصل إلى 50 دولاراً أميركياً إضافية، في حال قرر أي مستخدم شراء أي هاتف من الجيل القديم لهواتف آيفون.

المزيد عن: هواتف ذكية سوق الهواتف تكنولوجيا الصين ابل آيفون
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