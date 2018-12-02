عاجل - السعودية| السفير الشعيبي يحذر السعوديين من مواقع تظاهرات جاكرتا

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طالب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، السفير أسامة محمد الشعيبي، المواطنين السعوديين المتواجدين في جاكرتا، بالابتعاد عن الحشود المتوقع خروجها في مظاهرة بمحيط منتزه موناس بالعاصمة الإندونيسية.



وقال السفير الشعيبي، في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "حشود مليونية للوحدة الإسلامية، ردًّا على حرق راية التوحيد من قبل إحدى الجماعات المنحرفة قبل شهر تقريبًا، بمشاركة حاكم جاكرتا أنيس باسويدان، ومشاركة مرشح الرئاسة الجنرال برابوا سوبيانتو، ومساعد رئيس البرلمان الدكتور فضلي زون.. الابتعاد عن أماكن المظاهرة الواقعة في محيط منتزه موناس".



ونشر السفير الشعيبي أيضًا صورًا و"فيديو" تظهر بدء توافد آلاف الإندونيسيين إلى ساحة منتزه موناس بجاكرتا، لتنظيم المظاهرة التي سبق وتم الدعوة لها خلال الأيام الماضية.



وفي أكتوبر الماضي، طالب مجلس العلماء الإندونيسيين بمحاسبة أحد أعضاء جماعة نهضة العلماء متعددة الأغراض (NU Banser)، والاعتذار علنًا، بعد تعمّده حرق علم يحمل كلمة التوحيد.



حينها، قال الأمين العامّ لمجلس العلماء المعتمد بإندونيسيا، أنور عباس، في مؤتمر صحفي بجاكرتا: "مجلس نهضة العلماء يطالب الفاعل والطرف المسؤول عن هذه الواقعة الاعتذار والاعتراف بأخطائهم علانية للمسلمين".



وتتزايد التحذيرات من إقدام جماعات تنتمي لحزب التحرير بإندونيسيا على حرق أعلام تحمل رايات "التوحيد"، ما قد يتسبب في فتنة بالمجتمع الإندونيسي، وسط مطالبات متزايدة للشرطة بسرعة التحرك وبطريقة مهنية لضبط الفاعل وتقديمه للمحاكمة.



وخلال احتفالات عيد سانتري في إندونيسيا، نهاية أكتوبر الماضي، أقدم أحد أعضاء جمعية نهضة العلماء المتعددة الأغراض، على حرق علم يحمل عبارة "التوحيد" في جاروت غرب جاوا.



