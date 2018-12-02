"نحو أسرة سعيدة" فى ندوة أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن ببني سويف (صور)
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:45 صاحمد فتحي الدسوقي
عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظه بني سويف بإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وبرئاسة الدكتورة سمر سيد أمينة المرأة بالحزب، ندوة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتنسيق مع أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سمسطا، تحت عنوان "نحو أسرة سعيدة"، وذلك بمقر النادي الثقافي بالمركز.
وحاضر في الندوة الدكتور حوته حسين رئيس قسم الإجتماع بكلية الآداب ببني سويف والدكتورة هبة الله صبري رئيس قسم الفيروسات بمديرية الصحة بالمحافظة والدكتورة حنان عبد الفتاح مديرة إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، كما ألقي احمد جمال سليمان محاضرة من الجانب القانوني للقضية.
وتناولت الندوة التأكيد علي زيادة الوعي نحو رفض زواج القاصرات وكثرة الانجاب والعنف الممارس عليهن من الآخرين ومن أنفسهن، وما يترتب عليه من مشاكل إجتماعية وصحية واقتصادية وقانوني.
وفي نهاية الندوة كرمت الدكتورة سمر سيد توفيق أمينة المرأة احدي الأسر كمثال لاسرة نموذجية يحتذي بها، كما تم توزيع استمارات الرقم القومي علي السيدات حرصا علي ضمان حصولهن علي حقوقهن واثبات هويتهن.
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