"نحو أسرة سعيدة" فى ندوة أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن ببني سويف (صور)

عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظه بني سويف بإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وبرئاسة الدكتورة سمر سيد أمينة المرأة بالحزب، ندوة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتنسيق مع أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سمسطا، تحت عنوان "نحو أسرة سعيدة"، وذلك بمقر النادي الثقافي بالمركز.





‎وحاضر في الندوة الدكتور حوته حسين رئيس قسم الإجتماع بكلية الآداب ببني سويف والدكتورة هبة الله صبري رئيس قسم الفيروسات بمديرية الصحة بالمحافظة والدكتورة حنان عبد الفتاح مديرة إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، كما ألقي احمد جمال سليمان محاضرة من الجانب القانوني للقضية.





‎وتناولت الندوة التأكيد علي زيادة الوعي نحو رفض زواج القاصرات وكثرة الانجاب والعنف الممارس عليهن من الآخرين ومن أنفسهن، وما يترتب عليه من مشاكل إجتماعية وصحية واقتصادية وقانوني.



