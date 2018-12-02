يلا شوت|شاهد مباراة ليفربول وايفرتون | بث مباشر الاسطورة الان

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم، تقام مباراة الأسبوع الرابع عشر ديربي الميرسيسايد بالدورى الإنجليزى يوم الأحد 2/12/2018، يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، ويستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون على ملعب الآنفيلد، ويسعى ليفربول لنسيان الأحزان والتقدم نحو الصدارة المحلية، بينما يأمل ايفرتون فى خطف الفوز فى المباراة ومحاولة الوصول للمربع الذهبى، ليفربول أمام ايفرتون فى ديربى المرسيسايد بالجولة الرابعة عشر، مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر اليوم 2-12-2018 في الدوري الانجليزي، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر يوتيوب، البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر اون لاين في اطار الاسبوع الـ14 ضمن منافسات الدوري الانجليزي، كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وإِيفرتون بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

يلا شوت|شاهد مباراة ليفربول وايفرتون | بث مباشر الاسطورة الان







تابع لايف مباراة ليفربول وإِيفرتون مباشر

ليفربول يتطلع للانتصار ومواصلة ملاحقة الصدارة المفقودة، يدخل فريق ليفربول مستضيفاً منافسه ايفرتون فى ديربى الميرسيسايد فى الجولة الرابعة عشر من البريمير ليج، ويأمل الريدز فى نسيان الأحزان والخروج من حالة الهزيمة وتحقيق الانتصار فى المباراة، كما يأمل الفريق فى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة ومواصلة ملاحته للصدارة المفقودة فى الدورى، كما يطمح الليفر فى خطف الانتصار فى مباراة الديربى وإمتاع جماهيره باللعب الجماعى والمهارى الذى يمتاز به لاعبى الفريق.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى الترتيب برصيد 33 نقطة من الفوز فى 10 مباربات والتعادل فى 3 لقاءات دون أى هزيمة حتى الأن، ويذكر أن الفريق قد حقق الفوز فى أخر لقاءاته بالجولة الماضية على فريق واتفورد بنتيجة 3-0، كما يذكر أن الفريق تلقى خسارة مؤلمة من مستضيه باريس سان جيرمان فى مباراة الجولة الخامسة من دورى الابطال بنتيجة 2-1 .

يلا شوت|شاهد مباراة ليفربول وايفرتون | بث مباشر الاسطورة الان





ايفرتون يسعى لحسم الانتصار والتقرب من المربع الذهبى

يحل فريق ايفرتون ضيفا على فريق ليفربول فى لقاء الأسبوع الرابع عشر وديربى الميرسيسايد فى الدوري، ويأمل ايفرتون فى تحقيق الفوز فى المباراة، كما يسعى فى حسم الانتصار والإقتراب كثير من التواجد بين الكبار، ويطمح الفريق الأزرق فى خف نقاط المباراة ومواصلة مشواره المتقدم فى البطولة.

ويحتل فريق ايفرتون المركز السادس فى الترتيب برصيد 22 نقطة من الفوز فى 6 مباريات والتعادل 4 وخسارة 3 لقاءات، ويذكر أن ايفرتون حقق الفوز فى مباراة الجولة الماضية على فريق كارديف سيتى بنتيجة 1-0 .

يلا شوت|شاهد مباراة ليفربول وايفرتون | بث مباشر الاسطورة الان



موعد مباراة ليفربول وايفرتون

تقام مباراة الأسبوع الرابع عشر من البريميرليج بين ليفربول وإيفرتون يوم الأحد 2/12/2018، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 18:15 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 19:15 بالتوقيت الدولى السعودى، وفى 16:15 بتوقيت غرينتش الدولى.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون

تنقل قناة bein sport hd2 أحداث مباراة الجولة الرابعة عشر وديربى الميرسيسايد فى الدورى الإنجليزى بين ليفربول وايفرتون، كما يذاع استوديو تحليلى يضم كبار النجوم للتعليق على أحداث المباراة وتحليلها فور انتهائها.





مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر

سيتم وضع رابط البث المباشر لمباراةليفربول وايفرتون اليوم باكثر من جوده قبل الماتش بساعه لمتابعة الاستوديو التحليلي للمباراة على قنوات بى ان سبورت





روابط مباشرة يوتيوب أون لاين يلاشوت الجديد، كورستار كورة كول، سوف نضع روابط المباراة بث مباشر مباشرة