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شرطة المرافق تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالمحافظة 'صور'

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:42 ص
شرطة المرافق تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالمحافظة 'صور'
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إيمان عبد العاطي
 
شنت شرطة المرافق بقيادة اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، بشن حملات مكبرة صباح اليوم الأحد، لإزالة الإشغالات بشارع فضل القط، وشارع مصرف الكنيسة، شارع التلاتيني من عثمان محرم وصولًا لمنطقة ترعة الزمر، وشارع مدكور بالهرم.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وإزالة عربات الباعة الجائلين المتواجدة على جانبي الطريق، وإغلاق المقاه الغير مرخصة، لإعادة المظهر الجمالي لها مرة أخرى، ويواصل رجال شرطة المرافق حملاتهم اليومية للحفاظ على نظافة الشارع الجيزاوي ومنع حدوث تكدسات مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.
شرطة المرافق تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالمحافظة 'صور'
شرطة المرافق تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالمحافظة 'صور'
شرطة المرافق تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالمحافظة 'صور'
شرطة المرافق تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالمحافظة 'صور'
شرطة المرافق تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالمحافظة 'صور'
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