يلا شوت مشاهدة ليفربول وايفرتون | كورة لايف مباشر ليفربول وايفرتون | كورة ستار ليفربول ضد ايفرتون

عشاق الكرة العالمية على موعد مع ديربي الميرسيسايد الناري، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، إيفرتون، في السادسة والربع مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بخسارته من باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين لهدف، في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة مطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ33 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ6 بـ22 نقطة.

يلا شوت مشاهدة ليفربول وايفرتون | كورة لايف مباشر ليفربول وايفرتون | كورة ستار ليفربول ضد ايفرتون





صلاح يبحث عن التألق

وسيحاول النجم المصري محمد صلاح مواصلة تألقه الفترة الأخيرة بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على واتفود الجولة الماضية بثلاثية.





فأل حسن لصلاح

وكان صلاح قد أحرز هدفا رائعا في مرمى إيفرتون، الموسم الماضي، وفاز به في سباق جائزة بوشكاش لأفضل هدف، مما يعد فألا حسنا للفرعون.





ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 7 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أجويرو أوباميانج بـ8، لكل منهما.

يلا شوت مشاهدة ليفربول وايفرتون | كورة لايف مباشر ليفربول وايفرتون | كورة ستار ليفربول ضد ايفرتون



وفاز صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر، في ليفربول، بعد الأداء الكبير الذي قدمه في الفترة الأخيرة.





كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، ودخل ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى ترشيحه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والكاف للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

يلا شوت مشاهدة ليفربول وايفرتون | كورة لايف مباشر ليفربول وايفرتون | كورة ستار ليفربول ضد ايفرتون



وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.





تشكيل وغيابات ليفربول

يغيب عن ليفربول شامبرلين المصاب، وهنديرسون للإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اليسون

الدفاع: ارنولد ، روبيرسون ، فان ديك ، جوميز

الوسط: شاكيري، فاينالدوم، ميلنر

الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني





القناة الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم في الدوري الانجليزي:

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD 2، بتعليق: رؤوف خليف.



