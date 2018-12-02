تزامنا مع اليوم الوطني.. 167 دولة تعفي الإماراتي من تأشيرة الدخول

حققت دولة الإمارات اليوم السبت، إنجازًا تاريخيًا جديدًا يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات، بوصول جواز السفر الإماراتي إلى المركز الأول عالمياً دون منافس، بدخول حامله 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وذلك بعد أن كان في المركز الثالث الشهر الماضي، وتزامناً مع اليوم الوطني الـ47 للدولة.

وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي الآن السفر إلى 84 % من الدول المدرجة في مؤشر "باسبورت إنديكس"، الخاص بتصنيف قوة جوازات السفر، دون تأشيرة مسبقة، فيما قفز جواز السفر الإماراتي من المرتبة 27 في ديسمبر 2016، إلى المرتبة الأولى عالمياً في ديسمبر 2018.

وأكد مؤسس ورئيس مؤسسة آرتون كابيتال للاستشارات، التي يصدر عنها المؤشر، أرماند آرتون، أن "جواز السفر الإماراتي شهد تقدماً لا مثيل له على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، بما يعكس المكانة الدولية المميزة لهذه الدولة".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أطلقت العام الماضي، مبادرة "قوة جواز السفر الإماراتي"، بهدف وضع جواز سفر دولة الإمارات ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021، وبهذا تكون دولة الإمارات قد حققت هذا الهدف قبل 3 أعوام عن الموعد المحدد ضمن المبادرة.

يشار إلى أن جمهورية سيراليون، آخر الدول التي انضمت إلى قائمة الـ167 دولة التي تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة، بعد أن وقعت الدولة الخميس الماضي، مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرة، يُسمح بموجبها لحاملي جواز السفر الإماراتي بالحصول على التأشيرة عند الوصول لدخول جمهورية سيراليون والبقاء فيها لمدة 30 يوماً.

وبحسب مؤشر "باسبورت إنديكس"، يسمح لجواز السفر الإماراتي حالياً، دخول 113 دولة دون تأشيرة مسبقة، و54 دولة بتأشيرة عند الوصول إلى المطار، في حين تحتاج 31 دولة فقط، لتأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

ويمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى الدول التالية دون تأشيرة مسبقة: "ألبانيا وأندورا، وأنتيغوا وباربودا، والأرجنتين وأرمينيا، والنمسا والبهاماس والبحرين، وباربادوس وبيلاروسيا وبلجيكا والبوسنة والهرسك، وبوتسوانا والبرازيل وبوريني وبلغاريا وبروكينا فاسو، والتشاد وتشيلي والصين وكولومبيا وكوستاريكا وكرواتيا وقبرص، والتشيك والدنمارك ودومينيكا وجمهورية الدومينيكان والأكوادور ومصر"، فيما يمكن الحصول على تأشيرة الدخول إلكترونياً لكل من كندا وبريطانيا والهند.

وتتضمن قائمة الـ113 دولة أيضاً: "سيلفادور وأستونيا، وإي سواتيني وفيجي وفينلاند وفرنسا وجامبيا، وجورجيا وألمانيا واليونان وغريندا، وغواتيمالا وهايتي وهندوراس، وهونغ كونغ وهنغاريا وآيسلاند وأندونيسيا، وأيرلندا وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان، وكوسوفو والكويت وقيرغيستان ولاتفيا ولبنان، وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسومبيرغ، ومقدونيا وماليزيا ومالي ومالطا، وموريشيوس والمكسيك وميكرونيسيا ومولدوفا وموناكو".

كما يمكن للمواطن الإماراتي السفر دون تأشيرة مسبقة إلى: "مونتانيغرو والمغرب وناورو، ونيذيرلاند ونيوزلاندا ونايكاراغوا ونورواي، وعُمان والأراضي الفلسطينية وبنما والفلبين، وبولندا والبرتغال وقطر ورومانيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسان مارينو، وساو تومي وبرنسيب، والسعودية وصربيا وسيشل وسنغافورة، وسلوفاكيا وسلوفانيا وجزر سليمان، وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسودان والسويد وسويسرا، وسوريا وتايلاند وتونغو، وتونس وأوكرانيا والأوروغوي وفانواتو ومدينة الفاتيكان".

أما الدول الـ54 التي يمكن للمواطن الإماراتي السفر إليها بتأشيرة عند الوصول إلى المطار، هي: "أنغولا وأستراليا، وأذيربيجان وبنغلاديش، وبوليفيا وبوروندي وكامبوديا وكامب فيرد، وكوموروس وكونغو وكونغو الديمقراطية وساحل العاج، وكوبا وجيبوتي وأثيوبيا وغابون وغينيا، وغينيا بيساو، وغيانا وإيران وكينيا ولاوس، وليستو وليبيريا وماكاو ومدغشقر ومالاوي، والملديف وجزر المارشال وموريتانيا والموزمبيق ونيبال والنيجر، وبالاو والبرغواي ورواندا وساموا، والسنغال وسيراليون والصومال وسيريلانكا وتايوان، وطاجيكستان وتنزانيا وتيمور الشرقية وتوغو، وتركيا وتوفالو وأوغندا، وأوزباكستان وفيتنام واليمن وزامبيا وزيمبابوي".