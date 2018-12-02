أمن دمياط يضبط هاربا من ١٦ سنة سجن

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة كفر البطيخ بدمياط، بقيادة الرائد لؤي عز الدين، من إلقاء القبض على ع. خ، مطلوب أمنيا في تنفيذ أحكام الأولي قضيه مخدرات صادر ضده حكم فيها بالسجن ٦ سنوات والثانيه تنفيذ ١٠ سنوات سجن.



تم القبض على المتهم وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة، تم إحرازه، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، تمهيدا لتنفيذ الأحكام الصادر ضد المتهم.