إزالة 287 حالة تعدِ علي 41 فدان أراض زراعية بالبحيرة (صور)





نفذت مديرية أمن البحيرة، حمله مكبره، برئاسة اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، وذلك لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تنسيقًا والجهات المعنية وفرع الأمن العام.أسفرت الحملة عن إزالة عدد 287 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحات 41 فدان و14 قيراط و10 سهم، جميعها إزالة حالات تعدى عبارة عن مباني وأسوار وحظائر ماشية وملاعب وقواعد وسملات وأعمده خرسانية وعشش.وجاري استكمال الحملة لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة القوات النظامية والبحثية ووحدات ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية بجميع المراكز والأقسام.