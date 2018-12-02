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خالد عبد الجليل: عدد القنوات غير المرخصة تجاوز الـ120 منذ عامين

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:28 ص
خالد عبد الجليل: عدد القنوات غير المرخصة تجاوز الـ120 منذ عامين
البرنامج
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هدى عبدالرازق
 
كشف خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، عن أن عدد القنوات غير المرخصة منذ عامين، كان قد تعدى الـ120 قناة، مؤكدًا أن هذا الرقم تزايد الآن.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تلك القنوات آثرت على صناعة السينما حيث أنها تسرق الأفلام من دور العرض وتعرضها على شاشتها في أثناء عرض العرض، فلم يعد الجمهور يتوجه إلى دور العرض.

وأضاف أن القنوات غير المرخصة تعد بؤرة تلوث أخلاقي، وسمعي، وبصري، مطالبا القنوات الفضائية والدولة الاستمرار في حملة ضبط القنوات غير المرخصة.
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