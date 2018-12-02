الليلة.. جمعية نقاد السينما تقيم عروضا للأفلام القصيرة

تقيم جمعية نقاد السينما المصريين عرضا لمجموعة أفلام قصيرة للمخرج مينا الدفشي، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.





الأفلام هي كالأتي "شيك هاند" ومدته 17 دقيقة، الفيلم الروائي القصير "آه لو تعرف"، ومدته 4 دقائق و"نفس الدرجة"، روائي قصير مدته 26 دقيقة.