الليلة.. جمعية نقاد السينما تقيم عروضا للأفلام القصيرة
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:23 ص
تقيم جمعية نقاد السينما المصريين عرضا لمجموعة أفلام قصيرة للمخرج مينا الدفشي، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.
الأفلام هي كالأتي "شيك هاند" ومدته 17 دقيقة، الفيلم الروائي القصير "آه لو تعرف"، ومدته 4 دقائق و"نفس الدرجة"، روائي قصير مدته 26 دقيقة.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عروض سينما دراما جمعية نقاد السينما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن