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مورينيو: لا أريد إلا لاعبين مثل الكلاب

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:50 ص
مورينيو: لا أريد إلا لاعبين مثل الكلاب
جوزيه مورينيو
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وكالات
 
هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لاعبيه عقب التعادل 2-2 مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.


وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "فقدنا العديد من الكرات في وسط الملعب، وكرات عديدة أيضًا في الثلث الهجومي.. التناغم بين خطي الوسط والهجوم كان سيئًا للغاية".


وأضاف مورينيو: "على اللاعبين أن يدركون كيفية السيطرة على الكرة فليس لدينا عددًا كافيًا من الكلاب الذين يجيدون اقتناص الكرة ويمارسون الضغط باستمرار فنحن نحتاج إلى لاعبين من هذه النوعية".


المزيد عن: مانشستر يونايتد ساوثهامبتون جوزيه مورينيو الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم
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