ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الصحة" تفجر مفاجأة عن عدد المدخنين في مصر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:50 ص
الصحة تفجر مفاجأة عن عدد المدخنين في مصر
تدخين
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، إن قرار منع التدخين في الأماكن العامة صادر منذ عام 2007، ولم يكن يتم تطبيقه لوجود بعض الثغرات به.

وأضافت "لبيب"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc " الذي تقدمه إيمان الحصري، على قناة dmc الفضائية، أن آلية التطبيق لم تكن واضحة، ولذلك يتم إعادة صياغة القانون وسد الثغرات فيه، لكي يتمكن الغير مدخن أن يتمتع بهواء نقي ونظيف.

ولفتت إلى أن القانون ينص على غرامات تصل لـ20 ألف جنيها، ولكنه لم يوضح من سيحصل الغرامة وجهة تنفيذها، مشددا على أن الغرض من القانون وضع حماية لغير المدخنين.

وكشفت أن أحدث إحصائية في عام 2017، قالت إن ربع الشعب المصري يدخن، وحوالي 48% من الرجال في سن العمل مدخنين، وهي الفئة المنتجة وذلك يؤثر على الإنتاج، لافتة إلى أن هذه نسبة مرتفعة.
المزيد عن: وزارة الصحة توك شو الصحية التدخين أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
x
14:00
فولهام
آرسنال
x
16:05
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
x
16:45
الوحدة
الاتحاد
x
17:15
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
x
13:30
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
x
17:00
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 8:20:01 AM