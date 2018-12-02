"الصحة" تفجر مفاجأة عن عدد المدخنين في مصر



وأضافت "لبيب"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc " الذي تقدمه إيمان الحصري، على قناة dmc الفضائية، أن آلية التطبيق لم تكن واضحة، ولذلك يتم إعادة صياغة القانون وسد الثغرات فيه، لكي يتمكن الغير مدخن أن يتمتع بهواء نقي ونظيف.



ولفتت إلى أن القانون ينص على غرامات تصل لـ20 ألف جنيها، ولكنه لم يوضح من سيحصل الغرامة وجهة تنفيذها، مشددا على أن الغرض من القانون وضع حماية لغير المدخنين.



وكشفت أن أحدث إحصائية في عام 2017، قالت إن ربع الشعب المصري يدخن، وحوالي 48% من الرجال في سن العمل مدخنين، وهي الفئة المنتجة وذلك يؤثر على الإنتاج، لافتة إلى أن هذه نسبة مرتفعة.

قالت سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، إن قرار منع التدخين في الأماكن العامة صادر منذ عام 2007، ولم يكن يتم تطبيقه لوجود بعض الثغرات به.