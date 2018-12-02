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كيف تحول محمد محمود من مهاجم صريح إلى لاعب وسط

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:51 ص
كيف تحول محمد محمود من مهاجم صريح إلى لاعب وسط
محمد محمود
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علاء خليف
 
لعب الحظ دورًا في تحول محمد محمود لاعب الأهلي الجديد المنتقل إليه من وادي دجلة من مركز المهاجم الصريح في بداياته إلى صانع ألعاب ووسط مدافع ليتألق مع فريقه وينضم لمنتخب مصر والقلعة الحمراء من خلال مركزه الجديد.

وبدأ محمد محمود صاحب الـ20 عامًا مسيرته في وادي دجلة من خلال مركز المهاجم الصريح قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويعود للاعب الوسط.

أرقام محمد محمود

- لعب محمد محمود 25 مباراة مع وادي دجلة في مختلف البطولات (23 بالدوري الممتاز – 2 بكأس مصر)، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له (1645 دقيقة)، ونجح في تسجيل هدفين فقط، وحصل على 6 إنذارات وبطاقة حمراء وحيدة.

- شارك محمد محمود في 14 مباراة مع وادي دجلة في الموسم الحالي (13 بالدوري المصري – 1 بكأس مصر)، بواقع دقائق لعب فعلية (1224 دقيقة لعب)، وسجل هدفين، وحصل على 4 إنذارات وكارت أحمر وحيد.

- لفت أنظار المكسيكي أجيري مدرب منتخب مصر، وضمه لقائمة الفراعنة خلال مباريات تصفيات أمم إفريقيا وشارك لمدة 34 دقيقة مع المنتخب الوطني أمام النيجر وتونس ولكنه لم يسجل أي أهداف.

- أرقام محمد محمود في الدوري المصري هذا الموسم جيدة وهي كالتالي:

• إجمالي التمريرات : 391 تمريرة

•  التمريرات الصحيحة: 305 تمريرة

•  التمريرات الطولية: 71 تمريرة منها (50 صحيحة)

• التمريرات القصيرة: 316 تمريرة منها (255 صحيحة)

• عدد مرات استخلاص الكرة: 105

•  عدد مرات خسارة الكرة: 66

•  فشل استخلاص الكرة: 12

• كرات مستقبلة: 391

• استعادة الكرة: 62 مرة

• ضغط وإبعاد: 6 مرات

• استخلاص الكرة من اعتراض: 24 مرة

• تنظيف منطقة جزاءه: 1 مرة

• الفوز بالكرات الهوائية: 4 مرات

•  فقد الكرات الهوائية: 3 مرات

• الأخطاء المرتكبة: 21 خطأ

•  الأخطاء المتحصلة: 52 خطأ

• إجمالي العرضيات: 4 عرضيات

•  المحاولات على المرمي: 14 محاولة منها (8) صحيحة

• المرواغات الصحيحة: 29 مرواغة

•  المرواغات غير الصحيحة: 21 مرواغة

• عرضيات من لعب مفتوح : 4 عرضيات

• استخلاص من ضغط: 15

•  بطاقة صفراء: 4

•  بطاقة حمراء: 1

•  استلام خاطئ للكرة: 1

•  ضربات جزاء تسبب فيها:1

المزيد عن: وادي دجلة منتخب مصر محمد محمود صفقات الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي اليوم
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