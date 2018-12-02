سيد علي لـ رانيا يوسف: "سافري برة واقلعي ملط زي ما انتي عايزة"
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:41 صنعيم يوسف
علق الإعلامي سيد علي، على أزمة فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: "مش معقولة".
وتابع "علي" في برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن معاركنا أصبحت صغيرة جدا وتهتم بهزيمة الأهلي، أو الزمالك، أو فستان فنانة.
وأشار إلى أن مصر لا تسمح بمثل هذه الملابس مثل الدول الأخرى التي تسمح للنجمات بارتدائها، مثل رولا يموت، ومايا دياب، وكيم كاردشيان، معقبا: "سافري برة واقلعي ملط زي ما انتي عايزة".
وتابع "علي" في برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن معاركنا أصبحت صغيرة جدا وتهتم بهزيمة الأهلي، أو الزمالك، أو فستان فنانة.
وأشار إلى أن مصر لا تسمح بمثل هذه الملابس مثل الدول الأخرى التي تسمح للنجمات بارتدائها، مثل رولا يموت، ومايا دياب، وكيم كاردشيان، معقبا: "سافري برة واقلعي ملط زي ما انتي عايزة".
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