تحرير سعر الدولار الجمركي يتصدر عناوين الصحف المصرية



كما كشفت الصحف عن أن 41 دولة على قائمة "المشاركة" في المعرض الذي سيكون أضخم إطلاق لمعرض للمعدات العسكرية عالميا، لافتة إلى أنه سيجري عرض أحدث المنتجات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة.



وفي الشأن الاقتصادي، تصدرت تداعيات قرار وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية وذات المثيل المحلي وسيارات الركوب.



ونسبت إلى سيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، تأكيده أن الغرض من قرار رفع الدولار الجمركي هو حماية الصناعة المصرية، مضيفًا أن مصلحة الجمارك كشفت عن قائمة السلع التى تقرر تطبيق سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عليها اعتبارا من أمس.



وتضم القائمة سلسلة واسعة من السلع من بينها ملابس وأثاث وعطور وأدوات تجميل وأجهزة معمرة وعصائر وبعض أنواع البحريات وغيرها من السلع المستوردة.



وفي سياق آخر، أشارت الصحف إلى أن الصندوق السيادي سوف يبدأ مهامه خلال الربع الأول من 2019 "يناير، فبراير، مارس" حسب تصريحات د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، التي أضافت أن وزارة التخطيط أرسلت لرئيس مجلس الوزراء النظام الأساسى لعمل الصندوق الأسبوع الماضى.



وتداولت الصحف خبر لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع السفير الروماني ميهانستوبارو يرافقه مسئولو الشركات الرومانية العاملة في البترول، والذي تناول تصنيع المعدات والتكنولوجيات المتطورة المستخدمة في الصناعة البترولية واستعراض آليات العمل المشترك، فضلًا عن استعراض الشركات الرومانية خلال اللقاء إنتاج الزيت الخام الثقيل بتكنولوجيا حديثة وموفرة.



وبرلمانيًا، نوهت الصحف إلى أن لجنة "إسكان النواب" بمجلس النواب، حسمت الجدل حول القانون الجديد، بأن لا تصالح في مخالفات البناء على أراضي الدولة والآثار.



وعلى المستوى الدولي، لفتت صحف اليوم النظر إلى استمرار المواجهات بين مئات المحتجين وقوات الأمن الفرنسية في قلب باريس والتي شهدت أعمال عنف، وذلك على هامش تظاهرة جديدة لحركة "السترات الصفراء"، وكشفت الصحف أن حصيلة المواجهات بلغت 65 جريحا بينهم 11 رجل أمن، وبلغ عدد الموقوفين 158 شخصا، في الوقت الذي توعد فيه الرئيس ماكرون بمحاسبة المخربين.

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث ألقت الضوء علي استعداد مركز المعارض الدولية "المنارة" بالقاهرة الجديدة لافتتاح المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، غدًا الاثنين، حيث يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر فعالياته حتي الأربعاء المقبل.