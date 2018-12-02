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أسعار البقوليات اليوم الأحد 2 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:57 ص
أسعار البقوليات اليوم الأحد 2 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
بقوليات
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هشام إسماعيل
 
رصدت بوابة "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا.

حيث سجل متوسط سعر كيلو الكركدية 70 جنيهًا، والينسون 60 جنيهًا، والكراوية 50 جنيهًا، والحلبة 20 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 40 جنيهًا، والشطة الباردة 30 جنيهًا، والكمون 90 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 40 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو العدس الأصفر 25 جنيهًا، والعدس الأسود من 20 إلي 23 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 24 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 22 جنيهات، والفول المدشوش 12جنيهات، والفول الإنجليزي 16 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 9 جنيهات، والمكرونة 7 جنيهات، واللوبيا 25 جنيهًا.
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