عضو شعبة المستوردين: رفع الدعم على الدولار الجمركي سيتحمله المستهلك



وأضاف "شيحة"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc " الذي تقدمه إيمان الحصري، على قناة dmc الفضائية، أن 78% من حجم الواردات في مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج، والسلع التي يتم رفع الدعم عليها حوالي فقط 4%.



ولفت إلى أن السيارات، يتم تجميعها في مصر، والزيت يتم استيراده بالكامل من الخارج، بالإضافة للبذور والسماد، ومعظم الواردات مستلزمات إنتاج ومواد خام، مشددا على أن المستهلك سوف يتحمل تبعات هذا القرار.

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن قرار رفع الدعم عن الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية، ليس له علاقة بمصلحة الصناعة المصرية.