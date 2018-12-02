ضيف يلقن مذيع "الجزيرة" درسًا قاسيًا على الهواء (فيديو)



وقال ضيف قناة الجزيرة في الفيديو لـ"القاسم": "أنت أول من أدخلت الإسرائيليين إلى قناة الجزيرة، وتعاملت مع اليهود، لماذا لم تصيح عندما جاء اليهود إلى القناة؟".



كما اعترف "القاسم"، في مقطع فيديو أخر، بأن قطر لا ترفع راية "لا إله إلا الله"، ولا راية التوحيد ولا قبلة العرب والمسلمين.

عرض الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN الفضائية، مقطعين فيديو للمذيع في قناة الجزيرة القطرية "فيصل القاسم"، مع أحد الضيوف حيث يحرجه الأخير بشدة على الهواء.