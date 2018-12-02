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"الأرصاد" عن طقس اليوم: لطيف نهارًا بارد ليلاً.. وهذه المناطق ستشهد أمطار

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:23 ص
الأرصاد عن طقس اليوم: لطيف نهارًا بارد ليلاً.. وهذه المناطق ستشهد أمطار
طقس
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 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد. 
 
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 21 والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 09، وقنا العظمى 23 والصغرى 10، وأسوان العظمى 24  والصغرى 12.

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