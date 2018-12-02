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اليوم.. لقاء تاريخي غير مسبوق في مصر بين "مبارك ومرسي"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:14 ص
اليوم.. لقاء تاريخي غير مسبوق في مصر بين مبارك ومرسي
مبارك ومرسي
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تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين في اقتحام السجون إبان ثورة يناير، ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للشهادة في القضية.

وأكدت مصادر مسئولة بالدولة المصرية، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أحد المتهمين في تلك القضية الهامة، وذلك بجانب عدد من الأشخاص الآخرين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن المتوقع حدوث مواجهة بين  "مبارك" و"مرسي"، وتلك الواقعة التاريخية سابقة لم تحدث في مصر قبل ذلك، وهى مواجهة بين رئيسين سابقين داخل المحكمة.


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