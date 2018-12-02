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"النقل" تكشف تفاصيل مشروع المونوريل والقطار السريع

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:32 ص
النقل تكشف تفاصيل مشروع المونوريل والقطار السريع
الدكتور عمرو شعث
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك مشروعين لـ"المونوريل"، أحدهم يربط العاصمة الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة، والآخر في مدينة 6 أكتوبر وربطها بمدينة الشيخ زايد.

وأضاف "شعث" في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة Extra News الفضائية، أنه تم طرح المشروعين لمناقصات عالمية، وتقدم لهم 3 تحالفات سيتم دراسة العروض الخاصة بهم، والتعاقد مع العرض الأفضل.

وتابع نائب وزير النقل، أنه سيتم الانتقال لمرحلة جديدة من النقل في مصر، وهي مشروع المونوريل، وهو يتميز بتكلفة أقل من مترو الأنفاق، ما يؤثر على تكلفة المشروع وسرعة تنفيذه.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمشروع القطار السريع فتم عرضه أيضا على تحالفات وهو يربط بين ميناء العين السخنة بالبحر الأحمر، مع العلمين والإسكندرية بالبحر المتوسط، مرورا بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وهو أول قطار سريع في مصر وطوله 500 كيلو متر.
المزيد عن: مترو الانفاق النقل القطار السريع الدكتور عمرو شعث
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