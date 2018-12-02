نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا والمغني العالمي نيك جوناس يحتفلان بزواجهما (فيديو وصور)









احتفلت نجمة بوليوود الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بحفل زفافها على المغنى الأمريكى نيك جوناس، مساء أمس السبت.





الاحتفال كان أقرب لزفاف ملكي هندي في الهند، بحضور الأهل والأصدقاء.



