نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا والمغني العالمي نيك جوناس يحتفلان بزواجهما (فيديو وصور)
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:57 ص
احتفلت نجمة بوليوود الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بحفل زفافها على المغنى الأمريكى نيك جوناس، مساء أمس السبت.
الاحتفال كان أقرب لزفاف ملكي هندي في الهند، بحضور الأهل والأصدقاء.
وظهرت شوبرا بالساري الهندي الذي ارتدته خلال مراسم الزفاف، فيما ظهر زوجها ببدلة هندية الطراز باللون البيج .
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