مختار نوح: جماعة الإخوان فقدت التعاطف الشعبي
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:06 صنعيم يوسف
قال مختار نوح، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن محاولة اغتيال جماعة الإخوان المسلمين لولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، هي عملية طبيعية جدًا من تنظيم رجع إلى أصله.
وأضاف "نوح"، في مداخلة مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قتاة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن قضية اغتيال النائب العام، كشفت أن التنظيم عاد إلى الاغتيالات السياسية، ونبهوا شيخ الأزهر إلى أن غالبية المتهمين كانوا ينتمون للأزهر.
وتابع، أن كل مكان حكم فيه جماعة الإخوان اندحر فيه الإسلام، مثل تونس وتركيا، مشددًا على أنهم فقدوا التعاطف الشعبي، والمصداقية، بالإضافة لمجاملة الحكام المنافقين مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف "نوح"، في مداخلة مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قتاة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن قضية اغتيال النائب العام، كشفت أن التنظيم عاد إلى الاغتيالات السياسية، ونبهوا شيخ الأزهر إلى أن غالبية المتهمين كانوا ينتمون للأزهر.
وتابع، أن كل مكان حكم فيه جماعة الإخوان اندحر فيه الإسلام، مثل تونس وتركيا، مشددًا على أنهم فقدوا التعاطف الشعبي، والمصداقية، بالإضافة لمجاملة الحكام المنافقين مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
المزيد عن: مختار نوح محمد بن سلمان توك شو الإخوان أخبار