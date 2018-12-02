ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو أديب ساخرًا من كرة محمود علاء: "وصلت الاستوديو" (فيديو)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:58 ص
عمرو أديب ساخرًا من كرة محمود علاء: وصلت الاستوديو (فيديو)
عمرو أديب
طباعة
نعيم يوسف
 
ظهر الإعلامي عمرو أديب، على الهواء مباشرة ومعه "كرة"، في الاستوديو للتعليق على الكرة التي أضاعها "محمود علاء"، لاعب نادي الزمالك، في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، وتسببت في هزيمة الأبيض، وخروجه من البطولة العربية.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية: "كورة محمود علاء وصلت الأستوديو.. وأنا مدين لجماهير النادي الأهلي لأنه عندما تحدثت عن كرة حسام غالي قالوا هي الكورة موصلتش الاستوديو.. فأنا بقولهم كورة محمود علاء وصلت الاستوديو".

وأضاف: "لكن أنا بقول لجماهير الأهلي.. أنتوا دايما بتقولوا بطولة عربية إية.. المهم الدوري".
المزيد عن: عمرو أديب الزمالك البطولة العربية أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
x
14:00
فولهام
آرسنال
x
16:05
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
x
16:45
الوحدة
الاتحاد
x
17:15
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
x
13:30
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
x
17:00
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 6:50:02 AM