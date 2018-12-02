عمرو أديب ساخرًا من كرة محمود علاء: "وصلت الاستوديو" (فيديو)



وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية: "كورة محمود علاء وصلت الأستوديو.. وأنا مدين لجماهير النادي الأهلي لأنه عندما تحدثت عن كرة حسام غالي قالوا هي الكورة موصلتش الاستوديو.. فأنا بقولهم كورة محمود علاء وصلت الاستوديو".



وأضاف: "لكن أنا بقول لجماهير الأهلي.. أنتوا دايما بتقولوا بطولة عربية إية.. المهم الدوري".

ظهر الإعلامي عمرو أديب، على الهواء مباشرة ومعه "كرة"، في الاستوديو للتعليق على الكرة التي أضاعها "محمود علاء"، لاعب نادي الزمالك، في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، وتسببت في هزيمة الأبيض، وخروجه من البطولة العربية.