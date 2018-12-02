مارجوت روبي: لم أكن أعرف معنى التحرش الجنسي قبل "Me Too"
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
تحدثت النجمة الأسترالية الشهيرة، مارجوت روبي، عن حملة "Me Too"، واعترفت أنها لم تكن تعرف معنى "التحرش الجنسي" قبل الحملة.
وأكدت: "لم أكن أعرف أنك تستطيع أن تقول أن شخصًا ما تحرش بك جنسيًا بدون أن يلمسك، وأنه عليك أن توقفه، لم أكن أعرف ذلك".
ومن المعروف أن حملة "Me Too" هي حملة ظهرت حديثًا لإدانة واستنكار الاعتداء والتحرش الجنسي، وذلك على خلفية الفضيحة الجنسية التي وجهتها عشرات النساء لمنتج أفلام هوليوود البارز هارفي واينستين، وحصلت الحملة على شعبية كبيرة عالميًا، بعدما شجعت الكثير من نجمات هوليوود النساء لأجل التحدث عن ما تعرضوا له من انتهاك، ولإظهار مدى انتشار طبيعة السلوك المزدري للمرأة.
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