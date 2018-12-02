مارجوت روبي: لم أكن أعرف معنى التحرش الجنسي قبل "Me Too"





تحدثت النجمة الأسترالية الشهيرة، مارجوت روبي، عن حملة "Me Too"، واعترفت أنها لم تكن تعرف معنى "التحرش الجنسي" قبل الحملة.





وأكدت: "لم أكن أعرف أنك تستطيع أن تقول أن شخصًا ما تحرش بك جنسيًا بدون أن يلمسك، وأنه عليك أن توقفه، لم أكن أعرف ذلك".



