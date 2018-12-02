ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مارجوت روبي: لم أكن أعرف معنى التحرش الجنسي قبل "Me Too"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
مارجوت روبي: لم أكن أعرف معنى التحرش الجنسي قبل Me Too
طباعة
 

تحدثت النجمة الأسترالية الشهيرة، مارجوت روبي، عن حملة "Me Too"، واعترفت أنها لم تكن تعرف معنى "التحرش الجنسي" قبل الحملة.

وأكدت: "لم أكن أعرف أنك تستطيع أن تقول أن شخصًا ما تحرش بك جنسيًا بدون أن يلمسك، وأنه عليك أن توقفه، لم أكن أعرف ذلك".

ومن المعروف أن حملة "Me Too" هي حملة ظهرت حديثًا لإدانة واستنكار الاعتداء والتحرش الجنسي، وذلك على خلفية الفضيحة الجنسية التي وجهتها عشرات النساء لمنتج أفلام هوليوود البارز هارفي واينستين، وحصلت الحملة على شعبية كبيرة عالميًا، بعدما شجعت الكثير من نجمات هوليوود النساء لأجل التحدث عن ما تعرضوا له من انتهاك، ولإظهار مدى انتشار طبيعة السلوك المزدري للمرأة.
المزيد عن: نجوم الفن ممثلة مشاهير مزيكا فن شهيرة سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
x
14:00
فولهام
آرسنال
x
16:05
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
x
16:45
الوحدة
الاتحاد
x
17:15
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
x
13:30
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
x
17:00
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 6:50:02 AM