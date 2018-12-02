سعيد اللاوندي: أمريكا قد تكون وراء ما يحدث في فرنسا



وأضاف "اللاوندي"، في لقاء مع برنامج مصر النهاردة، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن أحداث العنف هناك مدهشة تماما، وكان يمكن للاحتجاج أن يأخذ منحى سياسي طبيعي.



وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون كان على حق عندما وصف من يفعلون ذلك بالمخربين، مشددا على أن فرنسا لا تهم الفرنسيين فقط بل كل بلاد العالم، لافتا إلى أن هناك أصابع خفية وراء ما يحدث فى فرنسا، ومن يفعلون ذلك من دول خارجية، قد يكون ورائهم أمريكا.

قال الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية، إنه مندهش جدا من أسلوب التخريب، والحرائق في كل مكان، والمواطن الفرنسي يعرف حقوقه السياسية، ومنها أن يتظاهر سلميا.