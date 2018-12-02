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رئيس فيفا يرشح نصف لاعبي فرنسا للكرة الذهبية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:57 ص
رئيس فيفا يرشح نصف لاعبي فرنسا للكرة الذهبية
فرنساا
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وكالات
 

رفض جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ترشيح أحد بعينه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

 

وقال إنفانتينو، خلال حضوره اجتماعات مجموعة العشرين بالأرجنتين، اليوم السبت "بطل العالم منتخب فرنسا، لقد توج باللقب، لأنه فريق يتمتع بقدرات فنية كفريق جماعي".

 

وأضاف إنفانتينو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب "يمكن منح الكرة الذهبية لنصف لاعبي منتخب فرنسا، لما حققه منتخب الديوك من نتائج مبهرة وأداء في مونديال روسيا".

 

وتوج منتخب فرنسا بمونديال 2018 الصيف الماضي في روسيا، بفوزه على كرواتيا بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية.

 

وستسلم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2018، في حفل ستقيمه مجلة فرانس فوتبول، الإثنين المقبل.

 

 

المزيد عن: مونديال روسيا كاس العالم 2018 كاس العالم فيفا فرنسا الكرة الذهبية
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