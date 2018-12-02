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ابنة ترامب تواعد هذا الشاب من أصول عربية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:32 ص
ابنة ترامب تواعد هذا الشاب من أصول عربية
ابنة ترامب
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كشفت صحيفة "Page Six" الأمريكية، عبر موقعها الإلكترونى، أن تيفانى ترامب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الحالى دونالد ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، على علاقة بشاب أمريكى من أصول لبنانية ويدعى مايكل بولس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ابنة الرئيس الأمريكى تيفانى قدمت صديقها وحبيبها مايكل لعائلتها فى عيد الشكر الماضى.

ومايكل هو نجل رجل الأعمال اللبنانى "مسعد بولس" الذى يدير مجموعة من الشركات تقدر بمليارات الدولارات فى عدة قطاعات منها السيارات والمعدات والتجزئة والبناء، وبحسب مصادر خاصة للصحيفة، تعرف مايكل الذى يعيش ويدرس فى لندن، على "تيفانى"، فى اليونان خلال الإجازة الصيفية السنة الماضى.


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