تعرف على أسعار الذهب بعد تراجع سعره

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات مساء السبت، بشكل طفيف لتخسر جنيه واحد فقط بضغط من تراجع سعر المعدن الأصفر عالميًا، وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:





أصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:





عيار 18 : 522 جنيه





عيار 21 : 610 جنيها





عيار 24 : 697 جنيه





الجنيه الذهب : 4888 جنيها





يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.





يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.



