عمرو أديب لـ هبة قطب: "الحبة الروز هتقعدك في البيت" (فيديو)



وأضافت "قطب" في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أنه حتى في الولايات المتحدة بلد المنشأ، هناك تحذيرات كثيرة عليه.



من جانبه، وجه لها أديب حديثه قائلا: "الحبة الروز هتقعدك في البيت يا دكتورة.. الستات هتاخد الحباية ومفيش مرضى هيكشفوا عندك".

أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، على خطورة دواء "الفياجرا النسائية"، على النساء، حيث تؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم.