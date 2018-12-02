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نائب: تصدير الكلاب والقطط غير صحيح ومرفوض

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:31 ص
نائب: تصدير الكلاب والقطط غير صحيح ومرفوض
النائب محمد الحسيني
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نعيم يوسف
 
قال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إنه في شهر نوفمبر عام 2017 تقدم بطلب إحاطة عن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع.

وتابع "الحسيني" في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أنهم توصلوا إلى ضرورة الحديث مع كل العاملين في مجال حقوق الحيوان، مشددا على أنه لا صحة لتصدير للكلاب والقطط.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنهم لم يعرض عليهم هذا الأمر في مجلس النواب، وهذا الأمر مرفوض ولم يحدث.
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