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موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:03 ص
موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الرجاء وفيتا كلوب
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أحمد عصام
 
يلتقي فريق الرجاء المغربي، ضد نظيره فريق فيتا كلوب الكونغولي يوم 1-12-2018 في الكونجو، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء عبر قنوات بي إن سبورت 1 الرياضية.

يذكر أن الرجاء المغربي بقيادة مدربه جاريدو نجح في الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة 3-0 في المغرب، وهو ما يجعل المباراة اكثر صعوبة علي الفريق الكونجولي.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الكونفدرالية الإفريقية عبر موقع الفجر الرياضي.
المزيد عن: موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب فيتا كلوب جاريدو الكونفيدرالية الكونغو الرجاء
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