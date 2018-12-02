موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:03 صأحمد عصام
يلتقي فريق الرجاء المغربي، ضد نظيره فريق فيتا كلوب الكونغولي يوم 1-12-2018 في الكونجو، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء عبر قنوات بي إن سبورت 1 الرياضية.
يذكر أن الرجاء المغربي بقيادة مدربه جاريدو نجح في الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة 3-0 في المغرب، وهو ما يجعل المباراة اكثر صعوبة علي الفريق الكونجولي.
كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الكونفدرالية الإفريقية عبر موقع الفجر الرياضي.