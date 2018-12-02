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موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:53 ص
موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
النصر والوحدة
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منى شكري
 

يستعد فريق النصر لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد الوحدة وذلك يوم الأحد 2- 12- 2018 في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ويلتقي النصر مع الوحدة في مباراة من العيار الثقيل وتقرر أن تقام المواجهة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة و5:45 بتوقيت مكة المكرمة.

 

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد فريق الوحدة في المركز الرابع برصيد 18نقطة في سلم الترتيب.

 

وتعد مباراة قمة بين الفريقين حيث سيتم نقلها عبر قناة "ksa sport 1" بصوت المعلق مشاري القرني ودوري بلس بصوت حمادة العنزي.

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