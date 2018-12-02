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مباراتان لبيراميدز في شهر ديسمبر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:43 ص
مباراتان لبيراميدز في شهر ديسمبر
بيراميدز وإنبي
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ياسمين إيهاب
 
يستعد فريق بيراميدز لاستكمال مباراته، في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك بخوض مواجهتين أمام حرس الحدود وإنبي.

ويستعرض الفجر الرياضي خلال السطور التالية مواعيد مواجهتي بيراميدز في الدوري.

بيراميدز × حرس الحدود

يواجه فريق بيراميدز بقيادة حسام حسن، نظيره حرس الحدود بقيادة طارق العشري، وذلك يوم الأثنين الموافق ١٠ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، في ختام الدور الأول من عمر الدوري الممتاز، على ستاد الدفاع الجوي.

بيراميدز × إنبي

وتكون أول مواجهات بيراميدز في الدور الثاني من عمر "الإيجبشين ليج"، أمام إنبي، وذلك يوم السبت الموافق ٢٢ من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ويذكر أن بيراميد يحتل المركز الثاني في ترتيب جدل الدوري برصيد ٢٦ نقطة، خلفا للزمالك متصدر الدوري برصيد ٣٢ نقطة.

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