ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم مباريات الزمالك في شهر ديسمبر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:38 ص
أهم مباريات الزمالك في شهر ديسمبر
الزمالك
طباعة
علاء خليف
 
تنتظر الزمالك عدد محدد من المباريات خلال شهر "ديسمبر" المقبل، أبرزها انطلاقة مشوار الفريق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها الجديدة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز مباريات الزمالك خلال شهر "ديسمبر":

- الخميس 6 ديسمبر .. الزمالك × المصري (7 مساءً)

- أحد أيام 14-15-16 ديسمبر .. الزمالك × الفائز (القطن التشادي× جوميديو التوجولي)

- الاياب 18-19-20 ديسمبر .. الزمالك × الفائز (القطن التشادي× جوميديو التوجولي)

يذكر أن الزمالك ودع منافسات البطولة العربية للأندية عقب الخسارة أمس أمام الاتحاد السكندري بركلات الترجيح 4/3 في إياب دور الـ16 للبطولة.
المزيد عن: دوري أبطال إفريقيا الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
x
14:00
فولهام
آرسنال
x
16:05
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
x
16:45
الوحدة
الاتحاد
x
17:15
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
x
13:30
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
x
17:00
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 3:50:07 AM