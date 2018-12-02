أهم مباريات الزمالك في شهر ديسمبر

تنتظر الزمالك عدد محدد من المباريات خلال شهر "ديسمبر" المقبل، أبرزها انطلاقة مشوار الفريق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها الجديدة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز مباريات الزمالك خلال شهر "ديسمبر":





- الخميس 6 ديسمبر .. الزمالك × المصري (7 مساءً)





- أحد أيام 14-15-16 ديسمبر .. الزمالك × الفائز (القطن التشادي× جوميديو التوجولي)





- الاياب 18-19-20 ديسمبر .. الزمالك × الفائز (القطن التشادي× جوميديو التوجولي)



