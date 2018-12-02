أهم مباريات الزمالك في شهر ديسمبر
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:38 صعلاء خليف
تنتظر الزمالك عدد محدد من المباريات خلال شهر "ديسمبر" المقبل، أبرزها انطلاقة مشوار الفريق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها الجديدة.
ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز مباريات الزمالك خلال شهر "ديسمبر":
- الخميس 6 ديسمبر .. الزمالك × المصري (7 مساءً)
- أحد أيام 14-15-16 ديسمبر .. الزمالك × الفائز (القطن التشادي× جوميديو التوجولي)
- الاياب 18-19-20 ديسمبر .. الزمالك × الفائز (القطن التشادي× جوميديو التوجولي)
يذكر أن الزمالك ودع منافسات البطولة العربية للأندية عقب الخسارة أمس أمام الاتحاد السكندري بركلات الترجيح 4/3 في إياب دور الـ16 للبطولة.