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جناح بتروجت: الأهلي كبير رغم الظروف وفاز علينا بهدف غير "ملعوب"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:31 ص
جناح بتروجت: الأهلي كبير رغم الظروف وفاز علينا بهدف غير ملعوب
الأهلي وبتروجت
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أحمد شاكر
 

أكد علاء علي جناح نادي بتروجت أن الأهلي فريق كبير رغم الظروف التي يمر بها هذه الفترة.

 

وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي فريق كبير رغم الفترة التي يمر بها هذا الموسم".

 

وعن مباراة الأهلي أمام بتروجت اليوم: "لاعبو بتروجت قدموا اداءًا جيدًا، لكنهم لم يستطيعوا ترجمة الإستحواذ إلى فرص".

 

وتابع: "الأهلي خطف الفوز أمام بتروجت من كرة ثابتة، وليست جملة ملعوبة".


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