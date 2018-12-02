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موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:20 ص
موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة
أرسنال وتوتنهام
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منى شكري
 
يحل فريق توتنهام ضيفًا ثقيلًا على أرسنال يوم الأحد المقبل والموافق 2 -12 -2018 وذلك في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلتقي أرسنال مع توتنهام على ملعب الإمارات وذلك في تمام الساعة 4:05 بتوقيت مدينة القاهرة و5:05 بتوقيت مكة المكرمة، مباشرةً وحصرياً على قناة "بي إن سبورت 2".

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 27 نقطة بينما يقع توتنهام في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ويسعى المدفعجية لحصد الثلاث نقاط ومواصلة مسلسل النتائج الإيجابية.

وكان أرسنال قد فاز على بورنموث بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية بينما توتنهام فقد فاز على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة قوية جمعتهما على ملعب السبيرز.

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