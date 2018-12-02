بعد غلق باب التحديث.. خطوات تظلمات البطاقات التموينية ورابط التقديم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب تظلمات البطاقات التموينية لمن لم يتمكن من تصحيح أخطاء البطاقة التموينية الخاصة به من خلال تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين في المهلة المحددة والمنتهية يوم الأربعاء 7 نوفمبر.





وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي، توجيه وزاري يحمل الرقم 30 لسنه 2018 وهو قرار يتعلق بقبول تظلمات المواطنين من تجديد وتحديث بيانات بطاقات التموين، وذلك لمن لم يتمكن من تصحيح الأخطاء الواردة ببطاقته التموينية، وتم فتح باب التظلم وقبول طلبات التظلمات بداية من يوم السبت المقبل 10 نوفمبر.





وأكد وزير التموين أن الوزارة حريصة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين يكل سهولة ويسر وأكد القرار الوزاري أنه سيتم بحث تظلمات البطاقات التموينية لكل من لدية مشكلة تتعلق بعدم تمكنه من تصحيح الأخطاء وتجديد البيانات الخاصة به.





رابط موقع دعم مصر ( www.tamwin.com.eg يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم.

التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.

بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.

سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.

بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.

سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.

بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،

يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.





