اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، مؤتمر صحفى للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، في تمام الساعة الواحدة ضهرًا، بمقر الوزارة بالعجوزة.





وجديرا بالذكر أن مشروع ٢ كفاية، هو حملة إتاحة حزمة متنوعة لوسائل تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة في تدريب الأطباء والممرضات، فيما تدفع وزارة لتضامن حوافز لكل الكوادر، كي تستطع التواجد وتقديم الخدمة في الصعيد، كما ستتعامل الوزارة مع نتائج ورش عمل تعمل عليها على مدار عام وتم الوصول إلى حديث حول أسباب الزيادة في المواليد.



